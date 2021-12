Palazzo Chigi | Manovra sostiene famiglie | lavoratori e pensionati

Advertising

Palazzo_Chigi : #Covid19 On line la tabella con le attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 senza #greenpass / con greenpass… - fattoquotidiano : IL CAPO E LA SQUADRA | Tensioni continue tra Palazzo Chigi e i ministri. Scontri con Franceschini, freddo con Giorg… - Linkiesta : Lo scenario da incubo nel caso i partiti decidessero di rimuovere Draghi dal governo Draghi sarebbe un ottimo Capo… - 1nove71 : @Palazzo_Chigi Vorrei dirvi di vergognarvi ma è evidente che non conoscete vergogna. #Apartheid #nogreenpass - eleaugusta : @Palazzo_Chigi VERGOGNOSO. Click. -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi

ROMA " Senza Mario Draghi asi va alle elezioni anticipate. Ne è convinto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia che in una intervista a "Repubblica", stoppando le ipotesi, che circolano in questi giorni, di ...DA OGGI IN VIGORE SUPER GREEN PASS " ATTIVITA' CONSENTITE Il documento diper spiegare quali attività sono consentite senza green pass , con pass 'base' e con il certificato 'rafforzato'...In un intervento ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia e ha dichiarato « Bisogna affrontare il tem ...Uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma è stato proclamato da Cgil e Uil. Le due sigle sindacali considerano «insoddisfacente» la manovra e hanno ...