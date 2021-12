Covid, “vaccinati non invulnerabili: serve mascherina” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Invito tutti a mantenere le misure anti-contagio”, a non abbassare la guardia. “Anche chi è vaccinato contro Covid non è invulnerabile. Non bisogna pensare di esserlo. Non sto dicendo che il vaccino da solo non basta: basta perfettamente, perché nel 95-90-85% dei casi, a seconda del livello di immunizzazione individuale, evita” l’impatto più grave della malattia. “Ma veramente nessuno è invulnerabile: se tutti i giorni una persona vaccinata va in un posto al chiuso pieno di gente col Covid, le sue probabilità di ammalarsi esistono”. E’ il monito lanciato dal Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano, coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus. “Le cose più importanti sono sempre le stesse – ribadisce all’Adnkronos Salute – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Invito tutti a mantenere le misure anti-contagio”, a non abbassare la guardia. “Anche chi è vaccinato contronon è invulnerabile. Non bisogna pensare di esserlo. Non sto dicendo che il vaccino da solo non basta: basta perfettamente, perché nel 95-90-85% dei casi, a seconda del livello di immunizzazione individuale, evita” l’impatto più grave della malattia. “Ma veramente nessuno è invulnerabile: se tutti i giorni una persona vaccinata va in un posto al chiuso pieno di gente col, le sue probabilità di ammalarsi esistono”. E’ il monito lanciato dal Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano, coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus. “Le cose più importanti sono sempre le stesse – ribadisce all’Adnkronos Salute – ...

