Cassazione | l’allarme del presidente | “80mila ricorsi l’anno | a rischio tempi e qualità”

Via libera del Consiglio superiore della magistratura alla copertura di 48 posti di consigliere della corte di Cassazione, tra settore penale e civile. Il plenum ha approvato tre delibere della terza commissione a larga maggioranza. Plauso per il "corposo provvedimento" è stato espresso dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio che, intervenendo in plenum prima del voto, ha ringraziato il Csm per la decisione "dopo 4 anni senza assegnazioni" sottolineando "una situazione particolarmente critica dell'ufficio sottoposto a una pressione numerica assolutamente anomala, che nel 2020 è consistita in 32.548 ricorsi civili 38.508 penali. Siamo oltre gli 80mila ricorsi in un anno, qualsiasi ufficio che riceva 80mila ricorsi in un anno è sottoposto a ...

