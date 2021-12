Fiorentina ritrova la vittoria | 3-1 alla Samp Gol di Callejon | Vlahovic e Sottil Pagelle

(Di martedì 30 novembre 2021) Si prende la soddisfazione, Rocco Commisso, di andare sotto lan Fiesole a fine partita, dopo lasulla. Cori di giubilo. Ma qualcuno grida di pensare al mercato. Riconquista i tre punti, la, ribaltando ladoria. Passata in vantaggio al 15' con Manolo Gabbiadini. Ma rintuzzata, sempre nel volgere dei primi 45', da una gragnuola di gol: firmati da(il primo in campioanto da quando è in viola), da(il dodicesimo in questo campionato) e daL'articolo proviene da Firenze Post.

... CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Torinola vittoria DEA IN GRAN FORMA Dopo avere ... Alle ore 18.30 si comincerà con le prime due partite, che saranno Atalanta Venezia e...... deciso dal rigore di Arnautovic e in classifica sono sesti, a pari merito con Lazio,e ... Unica punta Arnautovic davanti a Soriano e Barrow QUI ROMA " MourinhoVeretorut, che ha ...Dopo l'iniziale vantaggio la difesa commette due gravi disattenzioni. Callejon, Vlahovic e Sottil stendono i blucerchiati ...Chissà che emozione per Andrji Shevchenko ritrovare il suo Milan. Purtroppo per lui, però, ci sarà poco spazio per i sentimentalismi perché se da una parte ...