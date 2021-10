Gargano: terremoto di magnitudo 2,6 nella notte. Albania: magnitudo 4,7 Epicentro ad otto chilometri da Monte Sant'Angelo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alle 0,59 la scossa. È stata registrata con Epicentro ad otto chilometri da Monte Sant’Angelo e dieci da Carpino. magnitudo 2,6. Poco prima nel mare Adriatico centrale era stato registrato un lieve sisma, magnitudo 2. Alle 22,13 ieri, dall’altra parte del mare, costa albanese, il terremoto era stato forte: magnitudo 4,7 con Epicentro non lontano dalla città di Alessio (Lezhë) nel nord del Paese. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Gargano: terremoto di magnitudo 2,6 nella notte. Albania: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alle 0,59 la scossa. È stata registrata conaddae dieci da Carpino.2,6. Poco prima nel mare Adriatico centrale era stato registrato un lieve sisma,2. Alle 22,13 ieri, dall’altra parte del mare, costa albanese, ilera stato forte:4,7 connon lontano dalla città di Alessio (Lezhë) nel nord del Paese. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi2,6: ...

