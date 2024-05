Costumi pattinaggio artistico | sport e moda piroettano sul ghiaccio

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 17 maggio 2024) Life&People.it Tecnica, precisione, equilibrio e tanto allenamento: potrebbero essere gli elementi fondamentali per la maggior parte delle competizioniive, ma non bastano a rendere completa una performance disu. In questa particolare disciplina ie l’estetica sono fondamentali al fine di portare in scena un vero e proprio show. Il legame tradimostra di essere più che mai in primo piano: da fenomeni di tendenza come il balletcore e il tenniscore, fino ai giochi olimpici che si terranno a Parigi dalla fine di luglio. Proprio nella capitale francese si è da breve conclusa la mostra Fashion ands: From one Podium to Another, allestita presso il Musée des Arts Décoratifs, che aveva l’intento di indagare ...