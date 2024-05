Presentata la lista ‘Torrecuso è’ | Ci candidiamo per dare voce a chi vuole una svolta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPubblico delle grandi occasioni ieri sera a Torrecuso per la presentazione della“Torrecuso è – Libero Rillo Sindaco”. Ad aprire i lavori Libero Rillo che ha evidenziato la grande sinergia che c’è all’interno della squadra. Poi ha sottolineato del perché ha detto “sì” a candidarsi a sindaco: “Ringrazio di vero cuore tutta la squadra che ha riposto in me fiducia per guidarla – ha esordito -. Abbiamo avvertito tutti la voglia di cambiamento che c’è a Torrecuso, per questo motivo ho raccolto la sfida ad impegnarmi in questo percorso. Vedervi in tanti, facce amiche e piene di fiducia nei nostri confronti, è linfa vitale per il cambiamento che ci attende e che vogliamo imprimere alla vita amministrativa della nostra comunità. Ecco, in sintesi, perché mi sono candidato: pera chi ...