Fumare fa male, è notorio, e in molti al fine di smettere (o quantomeno di “scalare”) o semplicemente perché pare vada quasi di moda, sono passati alla sigaretta elettronica. È oramai diffusissima. Ma è meno dannosa per la salute o addirittura non ...

Mollare il vizio del fumo è un traguardo per pochi. Un modo ci sarebbe e per quanto sembri una contraddizione in termini passa proprio attraverso la sigaretta, quella elettronica però. Ogni anno in Italia l'80% di chi dichiara di aver tentato di ...

Fumo, esperti: “Sfida globale ma nuove prospettive con e-cig e riduzione del danno” - Fumo, esperti: “Sfida globale ma nuove prospettive con e-cig e riduzione del danno” - (Adnkronos) – Il fumo di sigaretta continua a rappresentare una delle principali minacce per la salute pubblica, con un bilancio di vittime che supera quello combinato di alcol, Aids, droghe e inciden ...

Fumo. Esperti: "Nuove prospettive con e-cig e riduzione del danno" - Fumo. Esperti: "Nuove prospettive con e-cig e riduzione del danno" - Il fumo continua a rappresentare una delle principali minacce per la salute pubblica, con un bilancio di vittime che supera quello combinato di alcol, Aids, droghe e incidenti stradali. Negli ultimi d ...

Sigarette elettroniche in aereo: le regole da seguire per evitare imprevisti - sigarette elettroniche in aereo: le regole da seguire per evitare imprevisti - È il caso delle sigarette elettroniche: sebbene vengano usate da oltre 82 milioni di persone in tutto il mondo, sono pochissimi coloro che conoscono le norme da rispettare per trasportarle in aereo.