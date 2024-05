Usa | nostre armi a Kiev solo in Ucraina

(Di venerdì 17 maggio 2024) 12.51 Il Pentagono ha affermato di non avere cambiato posizione sull'uso delleamericane fornite a: possono essere impiegatein territorio ucraino, ribadisce la Difesa Usa. Essendo operazioni difensive "non credo dovrebbero esserci divieti", dice Zelensky, e: gli attacchi saranno effettuati in "zona grigia" russa, "non ci sono quasi civili su loro lato confine" La Nato sta intanto valutando la possibilità di inviare inistruttori per le truppe di,scrive il NYTimes

