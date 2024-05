Fedez-Iovino - spunta il video della rissa in discoteca e una foto del personal trainer coi segni del pestaggio

Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile all?interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a Milano . Fedez , t-shirt nera e braccia tatuate, sta gesticolando in maniera molto...

Milano – Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per il pestaggio a Cristiano Iovino. I reati ipotizzati sono quelli di rissa, percosse e lesioni in concorso, nel fascicolo ...