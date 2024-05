Va in ospedale per curarsi poi inaspettata scelta | decide di farsi sacerdote

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una storia che vale la pena di raccontare e di conoscere, perché ci fa comprendere davvero che le vie del Signore sono infinte e, altrettanto infiniti, sono i progetti che Lui ha per ciascuno di noi. Don Luca, oggi, è il coordinatore della cappellania del nosocomio di Cisanello, di Pisa. Ma la sua vicenda non ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Milano , 28 bambini intossicati in una piscina. Tre sono in ospedale , ma solo in via precauzionale. In corso le ricerche sulle cause Paura questa mattina a Milano , dove 28 bambini sono rimasti lievemente intossicati dopo aver inalato vapori tossici ...

“Tutti insieme possiamo fare la differenza”. Con queste parole nel marzo del 2020, in piena pandemia, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri lanciava una raccolta fondi rivolta a cittadini ed associazioni per aiutare l’ospedale oberato di contagi. ...

Gaza, l’Italia e altri 12 Stati a Israele: “A Rafah operazione sarebbe una catastrofe per i civili”. - Gaza, l’Italia e altri 12 Stati a Israele: “A Rafah operazione sarebbe una catastrofe per i civili”. - Tredici Stati, capitanati dall’Italia, pongono un caveat netto a Israele sui bombardamenti in corso nella Striscia di Gaza. In una lettera al ministro degli esteri israeliano Israel Katz, i titolari d ...

Un trasporto reni da "brividi". L’auto della polizia fora in A14. Salvati due pazienti anconetani - Un trasporto reni da "brividi". L’auto della polizia fora in A14. Salvati due pazienti anconetani - Grazie alla generosità di due imprenditori modenesi il prezioso carico è arrivato in tempo: solo mezz’ora di ritardo in ospedale. La Giulia era partita da Milano, l’incidente vicino a Bologna.

Ospedali sempre più ‘rosa’: Federica Venturoni e Marina Danese nuovi primari - Ospedali sempre più ‘rosa’: Federica Venturoni e Marina Danese nuovi primari - La prima dirigerà l'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, la seconda quella di Igiene e Prevenzione. Dal 2019 a oggi sono in totale 21 le responsabili di reparti e servizi ...