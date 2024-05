Juventus-Allegri - esonero o licenziamento per giusta causa? Quali sono le differenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lae Massimilianononmai stati così distanti. Il post-partita della vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha rappresentato l’escalation delle tensioni accumulate da parte dell’allenatore: una sfuriata che però potrebbero costargli caro. Prima l’espulsione in campo (con consueto lancio della giacca e polemiche contro l’arbitro), poi il nervosismo trasformato in violenza verbale contro il direttore di Tuttosport Guido Vaciago – che viola il codice etico della società bianconera – e “fisica”, nei confronti delle luci di un set allestito da LaPresse. Un comportamento ritenuto inaccettabile da parte della dirigenza bianconera che ora starebbe pensando a unanticipato e diverso dal solito. Si starebbe valutando, infatti, unper ...