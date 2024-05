Sallusti non ha dubbi | perché è merito del governo sui domiciliari a Ilaria Salis

(Di venerdì 17 maggio 2024), la maestra di Monza detenuta in Ungheria dal febbraio dello scorso anno, uscirà dal carcere e andrà aia Budapest. Dopo 15 mesi, la 39enne quindi vedrà una via d'uscita dall'istituto di pena dove è stata reclusa con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Ma a chi va il successo di questo risultato? Mentre la difesa della donna si attribuisce ogni, Alessandroè di parere totalmente opposto. Il direttore de Il Giornale infatti ha chiarito il suo punto di vista sulle pagine del quotidiano che dirige e ne ha parlato a Prima di domani su Rete 4. Ospite di Bianca Berlinguer, viene invitato dalla conduttrice a spiegare il suo pensiero sul caso. “Oggi sul tuo giornale hai titolato: ‘IlMeloni fa ...

Ilaria Salis uscirà presto dal carcere per andare ai domiciliari a Budapest, ma i problemi non sono ancora finiti. Il papà dell'insegnante e attivista milanese detenuta nel...

"Abbiamo dei segnali di problematiche di sicurezza per cui preferiamo che il trasferimento dal carcere non avvenga con grande attenzioni". A dirlo è il padre di Ilaria Salis , Roberto, dopo la concessione degli arresti domiciliari in Ungheria. ...

Roberto Salis: 'Forti timori per la sicurezza di Ilaria' - Roberto salis: 'Forti timori per la sicurezza di Ilaria' - andrà nel suo domicilio in modo riservato": è l'appello alla stampa di Roberto salis, padre dell'attivista milanese detenuta nel carcere di Gyorskocsi Utca a Budapest da cui uscirà settimana prossima ...

Roberto Salis: «Ci sono forti timori per la sicurezza di mia figlia Ilaria» - Roberto salis: «Ci sono forti timori per la sicurezza di mia figlia Ilaria» - Il padre di Ilaria salis, Roberto, ha lanciato un appello ai giornalisti chiedendo loro di non presentarsi all'esterno del carcere quando la figlia uscirà per raggiungere il domicilio.

Ilaria Salis ai domiciliari grazie alla mobilitazione popolare, altro che strategia del silenzio - Ilaria salis ai domiciliari grazie alla mobilitazione popolare, altro che strategia del silenzio - Mobilitarsi serve sempre. Perché anche le decisioni della magistratura sono figlie dei tempi che viviamo (di G. Granato) ...