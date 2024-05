C’è un comunicato Isola dei Famosi - Edoardo Stoppa informa i naufraghi poi la sua decisione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) All’deiè arrivata una comunicazione ad alcuni, letta da. C’è subito stata grande preoccupazione da parte dei concorrenti nel momento in cui è giunto questo messaggio dalla produzione, ma subito dopo ci si è resi conto che non si trattava di qualcosa di molto spiacevole. Però c’è subito stato un problema, che loro hanno dovuto risolvere. Mentre all’deisi stava per leggere questoaidi Playa Joya, subito loro sono andati in ansia.ha cominciato la lettura della missiva e la tensione si è sciolta in un batter d’occhio. Ma nonostante fosse una cosa positiva, l’intoppo è arrivato puntuale e proprio l’inviato di ...