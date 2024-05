Derubato e accoltellato in piena notte a Milano | in ospedale un ragazzo di 20 anni

Ragazzo accoltellato e rapinato per strada a Milano - Ragazzo accoltellato e rapinato per strada a Milano - Prima la rapina, poi i fendenti e infine le manette. Sono stati arrestai dalla polizia i due uomini che hanno derubato e accoltellato un ragazzo di 20 anni in piazzale Corvetto a Milano nella notte ...

Bastona il marito e poi lo accoltella: arrestata una donna a Genova/ La violenza dopo la lite in casa - Bastona il marito e poi lo accoltella: arrestata una donna a Genova/ La violenza dopo la lite in casa - Una donna a Genova ha accotellato il marito dopo averlo colpito con una scopa al culmine di una lite: la 55enne è stata arrestata ...

Bastonate e coltellate al compagno, arrestata donna di 55 anni - Bastonate e coltellate al compagno, arrestata donna di 55 anni - Un'italiana di 55 anni è stata arrestata per tentato omicidio. La donna ha preso a bastonate il suo compagno e poi lo ha accoltellato.