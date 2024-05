Maltempo - in Veneto rompe argini fiume Muson Trovato corpo uomo disperso nel Comasco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Su gran parte del Nord Italia prosegue l’ondata diche ieri ha messo in ginocchio soprattutto Lombardia e. A Milano si è registrata una pioggia mai così intensa negli ultimi 170 anni. A Vicenza e Verona è scattata l’allerta rossa. Nelle prime ore di oggi ildei Sassi è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine a causa delle forti piogge. Evacuate alcune abitazioni rimaste isolate. Intanto è stato riildell'da ieri nel: era caduto in un torrente dopo il crollo di un ponticello. Nella notte piogge intense sono cadute sul Friuli Venezia Giulia causando allagamenti nel Pordenonese (LE PREVISIONI METEO).

