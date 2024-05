Cara Giorgia,

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 17 maggio 2024)Presidente del Consiglio dei Ministri, o megliocome vuole essere chiamata, le scrivo dopo aver letto su ANSA un dettaglio sul suo intervento sul palco de La Verità degli scorsi giorni:Meloni si presenta con una mezz’ora abbondante di ritardo a Milano sul palco del La Verità, che elogia per il “coraggio” sul Covid, e ripete un copione ben rodato nelle apparizioni delle ultime settimane. Il grassetto è di ANSA, che evidentemente ci tiene a sottolineare la sua mezz’ora di ritardo. Io no, io non sono interessato a quello, anzi, lei è il Presidente del Consiglio dei Ministri del nostro Paese, è normale che abbia cose da fare così importanti da non riuscire a essere puntuale a un evento di una testata giornalistica privata. Nulla di grave. Il problema è quanto ANSA ci racconta subito dopo: il suo elogio alla testata ...