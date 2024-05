Bidella balla mentre fa le pulizie - pubblica i video su TikTok e viene licenziata L’azienda | Comportamenti non tollerabili

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non aveva mai pensato che dei balletti innocui l’avrebbero portata fino in tribunale, e invece è stato proprio così. Maika Cabrera, una61enne è statadopo che la scuola in cui lavorava ha scoperto il suo account, dove mostravaballetti con lo spazzolone in mano. Maika ha dovuto dire addio alla sua professione dopo oltre vent’anni dinelle scuole di Madrid, perché accusata di aver messo in cattiva luceper cui lavorava. La 61enne lavorava nella scuolaGandhi di Ciudad Lineal da ormai sei anni, ma dal primo marzo era dipendente di un’altra società, la Serveo, con un contratto a tempo indeterminato e part-time. Fino al 22 aprile, quando ricevette una mail inaspettata: quella del licenziamento disciplinare. Abc ha ...

