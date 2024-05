La ricetta degli Scialatielli alla Gallinella di Mare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lo chef Ciro di Maio, noto per il suo impegno per i carcerati di Brescia, l’ha realizzata assieme al cestista statunitense Mike Cobbin Metti un cestista professionista americano alto più di due metri e uno chef napoletano, che dalle case popolari di Frattamaggiore è arrivato ad aprirsi un locale a Brescia. Metti un piatto storico della tradizione partenopea e la voglia di insegnare laal popolo di Tik Tok. Nasce così l’ultima iniziativa culinaria di Ciro di Maio, noto per essersi dedicato all’insegnare l’arte della pizza ai detenuti del carcere di Brescia e per il proprio impegno sociale. L’idea è stata quella di presentare la suadi, piatto della tradizione napoletana, apprezzato per la semplicità dei suoi sapori ...