Mondiali 2030 e 2034 | la Fifa pronta all’ok - ecco dove si disputeranno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Congresso dellaha votato un emendamento allo statuto dell’organo di governo del calcio mondiale per consentire l’assegnazione di due paesi ospitanti della Coppa del Mondo contemporaneamente. La decisione è in attesa dell’approvazione del Consiglioe potrebbe portare alla firma simultanea delle edizioni, con la seconda che verrà assegnata all’Arabia Saudita. È quanto si apprende dall’agenzia di notizie “Adnkronos”. Il presidente dellaGianni Infantino ha affermato che l’11 dicembre si terrà un congresso virtuale per decidere “potenzialmente” sulle nazioni ospitanti per ile il. Il processo è più una formalità, poiché esiste una sola offerta per ogni mondiale. Marocco, Portogallo e Spagna hanno presentato un’offerta congiunta per ...