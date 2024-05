Bradisismo Campi Flegrei - prove di evacuazione 30-31 maggi - come iscriversi | si possono portare cani e gatti

Bradisismo Campi Flegrei, prove di evacuazione 30-31 maggio, come iscriversi: si possono portare cani e gatti - bradisismo Campi Flegrei, prove di evacuazione 30-31 maggio, come iscriversi: si possono portare cani e gatti - Si sperimenta lo Scenario 3 dell'emergenza: il più alto. Il 31 maggio sarà evacuata una parte della popolazione di Pozzuoli e Bagnoli ...

Falsi controlli per il bradisismo nell’area flegrea, l’allarme sui social: «In due si sono finti tecnici» - Falsi controlli per il bradisismo nell’area flegrea, l’allarme sui social: «In due si sono finti tecnici» - POZZUOLI – «Attenzione! Ieri due personaggi hanno bussato nel mio viale, nei pressi piazza Giovanni XIII, per “controlli appartamenti per il Terremoto. Ma chiaramente sono imbroglioni! Se vi va segnal ...

Bradisismo, bocciato il Supersismabonus per l’area flegrea «Ennesimo schiaffo ai cittadini» - bradisismo, bocciato il Supersismabonus per l’area flegrea «Ennesimo schiaffo ai cittadini» - ROMA – «Poche ore fa la maggioranza ha nuovamente bocciato in Parlamento la nostra proposta di reintroduzione del “Supersismabonus” per l’area dei Campi Flegrei. L’ennesimo schiaffo in faccia ai citta ...