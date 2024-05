Infortunio Zirkzee - NOVITA’ per Bologna-Juve | le ultime sulle sue CONDIZIONI

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lesull’di Joshua, attaccante del, in vista della sfida allantus. I dettagli Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un’importante aggiornamentodi Joshua. REPORT– «Continua a Casteldebole la preparazione della squadra antus di lunedì: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tecnico-tattico e partitella. Allenamento differenziato per Joshua».

Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna, è un concreto obiettivo del Milan per il Calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri

Calciomercato Bologna , trovato il degno EREDE di Zirkzee in attacco. Jorgen Strand Larsen pronto a vestire la maglia rossoblu Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Bologna ha trovato il degno erede di Zirkzee da prendere in questa ...

Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee , attaccanti di RB Lipsia e Bologna, sono nel mirino del Milan per il Calciomercato estivo. La situazione

Zirkzee, la clausola e l’attesa del Bayern. Intanto l’Olanda lo taglia fuori dagli Europei - zirkzee, la clausola e l’attesa del Bayern. Intanto l’Olanda lo taglia fuori dagli Europei - Prima il futuro di Thiago Motta, poi quello di Joshua zirkzee. Tra un paio di settimane andrà in scena l’incontro tra il Bologna e l’agente dell’attaccante olandese, Kia Joorobchian. Intanto le parti ...