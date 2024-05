È colpa di William Carlo e Harry - perché non fanno pace | indiscrezioni dal giro di Camilla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dall’Inghilterra arriva un nuovo retroscena sugli affari della famiglia reale. Si tratta di una notizia che è filtrata direttamente da Buckingham Palace, e per la precisione da una amica diParker Bowles. La vicenda vede coinvolti i due figli di ReIII d’Inghilterra: il principee il principe. E sta suscitando un certo imbarazzo Oltre manicagetta una brutta luce sul primogenito del sovrano. Tra i due fratelli, come sanno tutti, i rapporti si sono interrotti da tempo. Le distanze non si sono colmate neanche adesso che a loro padre è stato diagnosticato un tumore alla prostata.infatti ha iniziato un primo ciclo di terapie, ma i medici al momento non sanno dire quale potrà essere con precisione l’evoluzione della malattia. In una situazione ...