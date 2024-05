LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | FP1 dalle 13 30 Ferrari introduce tanti aggiornamenti sulla SF-24

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Cambiamenti sostanziali nelle pance e nel fondo, sposando la filosofia della visiera al posto del vassoio davanti alla bocca dei radiatori, allo scopo di accrescere il carico senza andare a compromettere l’efficienza aerodinamica. 12.57 Un modo anche per mettere appunto il feeling tra il monegasco Charles Leclerc e il suo nuovo ingegnere di pista, Bryan Bozzi, vista la sostituzione di Xavi Marcos. La scuderia di Maranello ha preso alcuni concetti della Red Bull, elaborandolibase delle proprie esigenze. L’obiettivo è avvicinarsi ai rivali di Milton Keynes. 12.54 Una sorta di versione B che la scuderia del Cavallino Rampante ha potuto testare in minima parte nei giorni precedenti a Fiorano, concesso dal regolamento per effettuare le riprese commerciali con il nuovo logo HP ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta la Bulgaria ad Antalya in Turchia. L’Italia di Julio Velasco affronta in VNL ...

Sabato alle ore 15 l’Inter Primavera giocherà la sua ultima partita di campionato, ma non della stagione, contro l’Atalanta. Con i tre punti il primo posto è assicurato, anche se serve a poco. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e ...

Imola , 17 maggio 2024 - Imola invasa dai tifosi della Formula Uno per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che nell'intero weekend vedrà affluire circa 200 mila persone 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari', dopo un anno di assenza per la tragica ...

LIVE | Segui la conferenza stampa pre-partita di Luca Gotti - live | Segui la conferenza stampa pre-partita di Luca Gotti - Iscritta al n. 1099 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 30/09/2011 | Direttore Responsabile: Francesco Romano. Pianetalecce.it ® è un quotidiano sportivo on-line | Editore: MR ...

Formula 1, GP Imola: la diretta delle prove libere in Italia - Formula 1, GP Imola: la diretta delle prove libere in Italia - Dalle 13.30 seguiremo assieme la prima sessione di libere a Imola: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW. Qui la nostra cronaca giro dopo giro con il monitor dei tempi. Su il sipario, ...

F1 Gp Imola, le prove libere in diretta LIVE: la "nuova" Ferrari al debutto - F1 Gp Imola, le prove libere in diretta live: la "nuova" Ferrari al debutto - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Imola, settima prova del mondiale di F1 2024 con la nuova versione della Ferrari SF-24 al debutto ...