LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Ferrari testa il nuovo pacchetto aerodinamico nella FP1 Si comincia alle 13 30

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 Attenzione però perché i rivali non stanno a guardare. Aston Martin si è presentata in una versione profondamente rivista e la stessa Red Bull ha introdotto degli aggiornamenti sull’ala anteriore e sul fondo della RB20. 13.06 Unmolto importante che a Maranello sperano diano i frutti sperati, tenuto conto della prudenza avuta nell’introdurlo, rispetto a chi come Red Bull e McLaren ha fatto vedere sviluppi importanti. 13.03 Mutamenti che si presentano anche sul cofano motore, con forme molto più pronunciate, e riguardano inoltre una nuova ala anteriore che segue l’aerodinamica modificata. 13.00 Cambiamenti sostanziali nelle pance e nel fondo, sposando la filosofia della visiera al posto del vassoio davanti alla bocca dei radiatori, allo scopo di accrescere il carico senza andare ...

Imola , 17 maggio 2024 - Imola invasa dai tifosi della Formula Uno per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che nell'intero weekend vedrà affluire circa 200 mila persone 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari', dopo un anno di assenza per la tragica ...

DIRETTA | Torino-Milan, la conferenza di Pioli: seguila LIVE - diretta | Torino-Milan, la conferenza di Pioli: seguila live - La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Torino-Milan, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A ...

Formula 1, GP Imola: la diretta delle prove libere in Italia - Formula 1, GP Imola: la diretta delle prove libere in Italia - Si va in pista all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la prima sessione di prove libere: il via alle 13.30, mentre alle 17 sarà la volta delle FP2. E' il settimo appuntamento del Mondiale 2024: tutto ...

F1 Gp Imola, le prove libere in diretta LIVE: la "nuova" Ferrari al debutto - F1 Gp Imola, le prove libere in diretta live: la "nuova" Ferrari al debutto - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Imola, settima prova del mondiale di F1 2024 con la nuova versione della Ferrari SF-24 al debutto ...