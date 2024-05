LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata sicura Milan vuole il tris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.00: Tutti contro colui che si è dimostrato il velocista migliore di questo: Jonathanvera e propria, senza salite, ad altissime velocità: se la Lidl-Trek riuscirà a lanciare al meglio la Maglia Ciclamino potremo vedere tutti i cavalli del friulano in strada. Occhio però ai rivali: Tim Merlier (Soudal-QuickStep) èmente il più pericoloso in un finale simile. Occhio a Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). 12.56: L’altimetria delladi12.53: Si parte da Riccione, dal Mar Adriatico, per raggiungere ...