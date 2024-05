Pallanuoto - domani prima semifinale di play-off per Canottieri Napoli | assalto finale alla Serie A1

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una settimana decisiva quella che si apreper laPiscina Scandone alle 19.15 con lasfida dellaoff contro la Reale Mutua Torino 81. I ragazzi del molosiglio sono molto concentrati e con il Mister Enzo Massa hanno preparato con la massima attenzione ladelle sfide per l’accesso al massimo campionato. Il presidente Giancarlo Bracale invita la città a sostenere la squadra: “Invitiamo i napoletani amanti dello sport e appassionati dia venire sabatoScandone. La squadra ha bisogno del supporto della sua città per affrontare al meglio questa importante sfida. Con il sostegno del nostro pubblico sarà una splendida ...

Le emozioni di Branduardi alle Muse - Le emozioni di Branduardi alle Muse - Angelo Branduardi torna al Teatro delle Muse di Ancona con un evento piuttosto particolare. Non un semplice concerto come solista, ma un’esibizione interamente acustica che vedrà il grande cantautore ...

New Rimini, termina il girone d’andata: arriva Cagliari - New Rimini, termina il girone d’andata: arriva Cagliari - domani allo stadio comunale di via Monaco arriverà Cagliari: gara 1 è stata posticipata alle 16.00 e a seguire si giocherà gara 2. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di ...

Domani la presentazione pubblica della lista civica “Cavaso Insieme – Sonia Mondin Sindaco” - domani la presentazione pubblica della lista civica “Cavaso Insieme – Sonia Mondin Sindaco” - Al via la campagna elettorale della lista civica “Cavaso Insieme” a sostegno della candidatura a sindaco di Sonia Mondin. L’appuntamento è per domani, sabato 18 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Benede ...