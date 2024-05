Soldi e scarpe a garante provinciale detenuti - misura per detenuto e sorella

(Di venerdì 17 maggio 2024) Santa Maria Capua Vetere. La Polizia Penitenziaria ha arrestato su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere i fratelli Mario e Sara Borrata – il primo, già, colpito dacarceraria, la seconda finita ai domiciliari – con l’accusa di corruzione, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di. La vicenda è quella che ha coinvolto nei mesi scorsi l’exdeidella provincia di Caserta, Emanuela Belcuore, accusata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere di aver fatto favori proprio a Borrata,nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e ritenuto contiguo al clan dei Casalesi, in cambio didi lusso, che le sarebbero stati fornite da ...

