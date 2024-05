Amici 23 - Petit verso il trionfo? I pronostici verso la finale

(Di venerdì 17 maggio 2024)possibile vincitore di23? Le quote aggiornateladel talent Milano, 16 maggio 2024 – Durante la semidiun colpo di scena ha visto tutti e 6 gli allievi accedere alladi sabato 18 maggio, data decisiva per scoprire se ad alzare la coppa sarà, come pronosticano gli esperti Sisal,. Il cantante della squadra Zerbi-Cele è il grande favorito, il suo successo è dato a 1,90, superando Sarah, ora offerta a 2,50. Non dimentichiamo però che l’allieva della Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: stasera non è escluso che si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che è certo è che all’edizione ...

Amici 23, Sarah Toscano pubblica il suo primo EP e supera gli altri cantanti del talent! - amici 23, Sarah Toscano pubblica il suo primo EP e supera gli altri cantanti del talent! - Oggi, 17 maggio, ha debuttato il primo EP di Sarah Toscano e l'album è già il più ascoltato sulle piattaforme, superando completamente gli altri EP dei cantanti di amici 23!

Non solo Pet Therapy, gli amici a 4 zampe entrano nelle Rsa - Non solo Pet Therapy, gli amici a 4 zampe entrano nelle Rsa - amici con la coda': un sabato al mese, per un'ora al giorno, si va oltre la semplice Pet Therapy con incontri rivolti a circa 35 ospiti per struttura, con l'obiettivo di farli divertire, ricordare, ...

"Amici 2023", tutto pronto per la finale: cosa c'è da sapere - "amici 2023", tutto pronto per la finale: cosa c'è da sapere - Sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5: per la danza i finalisti sono Marisol e Dustin e per il canto Petit, Holden, Mida e Sarah ...