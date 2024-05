Stefano ucciso a Bicinicco - Silvia Comello | Ho visto il demoni - dovevo salvare l’umanità

Omicidio in provincia di Udine. Al culmine di un litigio Silvia Comelli , 42 anni di Reana del Rojale (Udine), ha ucciso con un paio di forbici Stefano Iurigh , 43 anni. L’efferato delitto è avvenuto a Bicinicco (Udine) in casa di Stefano Iurigh . ...

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la Storia degli 883 in Arrivo su Sky e NOW a Ottobre 2024 - Hanno ucciso l’Uomo Ragno: la Storia degli 883 in Arrivo su Sky e NOW a Ottobre 2024 - Le inconfondibili note di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Sei un mito” accompagnano le primissime immagini di HANNO ucciso L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, la dramedy Sky Original di cui ...

Omicidio di Bicinicco, Silvia Comello parla per tre ore e conferma la sua versione: «Ho agito perché ho visto il demonio» - Omicidio di Bicinicco, Silvia Comello parla per tre ore e conferma la sua versione: «Ho agito perché ho visto il demonio» - BICINICCO. Ha ucciso stefano Iurigh perché in lui ha visto «il demonio». E «per sconfiggere il male e salvare l’umanità» lo ha colpito a ripetizione, fino a ucciderlo. Silvia Comello sin qui era stata ...

Bologna, vigilessa uccisa: collega arrestato per "omicidio volontario", avevano una relazione - Bologna, vigilessa uccisa: collega arrestato per "omicidio volontario", avevano una relazione - È stato fermato nella notte con l'accusa di omicidio volontario il vigile di 63 anni, Giampiero Gualandi, che ieri 16 maggio intorno alle 17,30 ha ucciso Sofia Stefani, 33 anni, sua collega, ad Anzola ...