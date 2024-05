Popolizio fa il bis al Donizetti | torna a Bergamo da regista per aprire la nuova stagione di prosa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024). “Grazie per l’affetto”. Con queste parole Massimo, celebre attore, registra e doppiatore, termina il videomessaggio con cui annuncia il suo ritorno a, dopo il successo di “L’albergo dei Poveri” (https://www.news.it/2024/04/23/la-fragilita-umana-trionfa-nel-finale-della--al-/693273/) spettacolo in scena aldal 17 al 23 aprile. Tra soli otto mesi l’attore sarà di nuovo in città perladipromossa dalla Fondazione Teatro. Questa volta il pubblico non lo vedrà protagonista in scena, ma nei panni didello “I Ragazzi irresistibili”, in programma dal 7 al 15 dicembre 2024. ...