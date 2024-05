Giallo a Bologna - vigilessa 33enne morta nel comando | indagato un collega

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 13:02 Ieri pomeriggio ad Anzola Emilia, in provincia di, nella sede deldella polizia locale ha avuto luogo il delitto di Sofia Stefano, unadi 33 anni. Si ipotizza che il killer sia un suo ex, il 63enne Giampiero Gualandi, ex capo dei vigili di L'articolo proviene da Il Difforme.

E' accusato di omicidio volontario. Per questo, nella notte fra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, i carabinieri di Bologna , coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante dei vigili di Anzola Emilia ...

