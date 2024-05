Ia - Gasparri | Esaltare potenzialità positive ma evitare conseguenze negative

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Sull'intelligenza artificiale il governo sta predisponendo provvedimenti, misure, ovviamente non c'è una regola che disciplini la questione. Bisogna che tutte le istituzioni ne prendano consapevolezza, ne esaltino leed evitino le". Lo ha detto il senatore Maurizio(Fi), arrivando al Festival del lavoro a Firenze. "Faccio un appello - continua- alle aziende: più grande sei, più di esempio devi essere" in ambito di sicurezza sul lavoro."Dobbiamo arrivare a consapevolezza diffusa sulla sicurezza, per giungere al punto che il 90% delle persone sanno cosa devono fare", ha concluso.