Un pandoro ripieno per fare colazione - a due passi dal Duomo di Milano Arriva il nuovo bar di Bauli

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha aperto nel centro diuna nuova pasticceria e caffetteria chiamata Minuto, situata in piazza Beltrade 2, a breve distanza dal. Il locale si distingue per il "Minuto," una speciale versione miniaturizzata del celebre, preparata artigianalmente dai maestri pasticcerie farcita al momento. La preparazione dei Minuti richiede solo pochi ingredienti, ma necessita di due giorni di lavorazione. Un’esperienza artigianale e personalizzata Nel negozio, dotato di forni per la lievitazione e la cottura a vista, i Minuti vengono sfornati di fronte ai clienti e serviti caldi. Questo piccoli pandori vengono lavorati per 2 giorni, lievitati per 12 ore, cotti in 20 minuti direttamente nel punto vendita e riempiti ancora caldi - appunto "in un minuto" - con ...