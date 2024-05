Newey alla Ferrari nel 2025 con Hamilton - la trattativa è avanzata | cosa manca per la firma

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laper portare Adrianindal Mondiale di Formula 1è in stato avanzato ma non ancora conclusa:per chiudere l'ingaggio del geniale progettista che lascerà la Red Bull.

Newey ha rotto il silenzio sul suo futuro. dice di voler tornare in Formula 1, e il suo approdo in Ferrari la prossima stagione sembra sempre più probabile.Continua a leggere

