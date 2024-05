F1 - il GP di Imola sarà su TV8? Gli orari esatti per qualifiche e gara

(Di venerdì 17 maggio 2024) Da oggi, venerdì 17, a domenica 19 maggio, andrà in scena il settimo weekend della F1: prove libere spalmate tra oggi e domani,sabato edomenica. Sul tracciato dile Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz proveranno a trionfare nel GP dell’Emilia-Romagna. Lee ladel GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 di F1, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro suHD ed in diretta streaming gratuita su.it. Non è prevista su questi canali la trasmissione delle prove libere. Prove libere,del settimo GP stagionale della F1, il GP dell’Emilia-Romagna, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky ...

La MotoGP torna in pista in Francia , col GP di Le Mans che sarà la quinta tappa della stagione del mondiale. Un Motomondiale che passa dal Bugatti, circuito storico per le due ruote, che avvicina sempre più all’appuntamento più atteso della ...

Finalmente Italia. La Formula 1 fa tappa a Imola per il settimo Gran premio della stagione. Dopo Shanghai e Miami, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non ci sarà la gara Sprint. Sui quasi 5.000 metri del circuito cittadino di Imola , si tratta di un ...

GP Imola: Kimi Antonelli, il giovane pilota pronto al record - GP Imola: Kimi Antonelli, il giovane pilota pronto al record - Nella giornata dedicata a lavoro, sostenibilità e innovazione tecnologica, Imola ha incontrato esperti del motorsport, tra cui Antonelli ...