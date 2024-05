Traffico di droga a Latina | sorveglianza speciale per 4 pregiudicati

Latina, quattro sorveglianze speciali per il clan De Rosa - latina, quattro sorveglianze speciali per il clan De Rosa - latina – Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di latina ha disposto l’applicazione di 4 misure di prevenzione della sorveglianza speciale di Pub ...

Sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti: 4 misure di prevenzione di sorveglianza speciale - Sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti: 4 misure di prevenzione di sorveglianza speciale - Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di latina ha disposto l’applicazione di 4 misure di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sic ...

Procuratrice dell'Ecuador, vogliono uccidermi come Villavicencio - Procuratrice dell'Ecuador, vogliono uccidermi come Villavicencio - La procuratrice generale dell'Ecuador, Diana Salazar, ha affermato in un video pubblicato sui social che i killer dell'ex candidato alla presidenza, Fernando Villavicencio - assassinato nell'agosto 20 ...