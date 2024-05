Borsa | Europa debole coi future Usa - Francoforte -0,4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Piazza Affari prosegue la seduta, al pari delle principali Borse europee, con gli investitori che preferiscono monetizzare i forti rialzi messi a segno dai listini nelle ultime sedute mentre dalla Bce e dalla Fed continuano ad arrivare segnali di cautela sul fronte dei tassi. Londra earretrano dello 0,4%, Parigi dello 0,3% e Milano dello 0,1% mentre anche a New York iviaggiano in territorio negativo. Non aiutano i dati di questa notte della Cina sulle vendite retail e sui prezzi delle case, che segnalano un indebolimento dell'economia del colosso asiatico, mentre il dato sull'inflazione di aprile dell'Eurozona si è mantenuto stabile al 2,4%. A Piazza Affari scivolano Interpump (-2,6%), Campari (-2,3%), Erg (-2%), Prysmian (-1,9%) e Stellantis (-1,4%) mentre corrono Saipem (+2,7%) e le banche, con in testa Mps ...