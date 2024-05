Benevento - nominati gli scrutatori per le elezioni europee | ecco l’elenco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune diLa Commissione elettorale, riunita in pubblica adunanza, ha proceduto stamane alla nomina dei trecentoper ledell’otto e nove giugno. I decreti di nomina potranno essere ritirati presso la … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Benevento, elezioni europee, ecco chi saranno gli scrutatori - benevento, elezioni europee, ecco chi saranno gli scrutatori - La Commissione elettorale del comune di benevento ha proceduto questa mattina alla nomina dei trecento scrutatori che saranno occupati nei seggi cittadini per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I ...

Elezioni Europee, nominati gli scrutatori per il Comune di Benevento: tutti i nomi - Elezioni Europee, nominati gli scrutatori per il Comune di benevento: tutti i nomi - Nominati questa mattina gli scrutatori per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. A procedere è stata la Commissione elettorale (presenti, tra gli altri, il sindaco Clemente Mastella e i consiglieri L ...

Elezioni Europee, il 17 maggio la nomina degli scrutatori a Benevento - Elezioni Europee, il 17 maggio la nomina degli scrutatori a benevento - La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune di benevento in pubblica adunanza per il giorno 17 maggio 2024, alle ore 9, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno ...