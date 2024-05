(Di venerdì 17 maggio 2024), ex imprenditore già condannato definitivamente a quasi 7 anni di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze, si è presentato in aula a Milano per il processo che lo vede imputato per un secondo filone di indagini: è accusato di abusinei confronti didue giovani.

Secondo le indagini, Genovese avrebbe usato la sua holding per evadere e per provvedere alle sue esigenze personali (tra cui l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza costata 8 milioni di euro )Continua a leggere

C’è un nuovo capitolo nell’ambito del secondo processo per presunte violenze sessuali e altri reati a carico di Alberto Genovese , l’ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi. Il giudice per l’udienza preliminare ha ...

Milano – Alberto Genovese torna in tribunale . L’ex imprenditore del web – che già sta scontando una condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze e che è anche imputato in un altro procedimento per una presunta ...

Alberto Genovese in tribunale per altre violenze sessuali: avrebbe agito quando le donne erano in stato di incoscienza - alberto genovese in tribunale per altre violenze sessuali: avrebbe agito quando le donne erano in stato di incoscienza - alberto genovese, ex imprenditore già condannato definitivamente a quasi 7 anni di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze, si è presentato ...

Genovese, oggi a processo per lo stupro di altre due ragazze - genovese, oggi a processo per lo stupro di altre due ragazze - Oggi, 17 maggio 2024, alberto genovese è andato a processo (a porte chiuse e con tanto di rito abbreviato) per l’imputazione che riguarderebbe episodi di abusi sessuali da lui perpetrati nei confronti ...

Alberto Genovese in aula a Milano: secondo processo per abusi su altre due ragazze. L'ex dj: «Terrazza Sentimento Capitolo chiuso» - alberto genovese in aula a Milano: secondo processo per abusi su altre due ragazze. L'ex dj: «Terrazza Sentimento Capitolo chiuso» - alberto genovese, l'ex imprenditore del web già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze, si è presentato stamani in aula a Milano per il ...