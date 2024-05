(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – “Rispetto al passato, un numero maggiore di pazienti viene dimesso vivo dopo il trattamento delle sindromi coronariche acute (Sca) o rivascolarizzazione coronarica ed è esposto a trattamenti disecondaria. Recenti dati nazionali mostrano che oltre il 30% dei pazienti ricoverati per un evento atero-trombotico acuto ha un'ulteriore ospedalizzazione nell'anno successivo alla dimissione. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Gruppi di cammino: al via a Pisa l’attività organizzata per i lavoratori dell'Azienda Asl TNO, ma aperta a tutta la cittadinanza - Gruppi di cammino: al via a Pisa l’attività organizzata per i lavoratori dell'Azienda Asl TNO, ma aperta a tutta la cittadinanza - Per questo salutiamo con soddisfazione la nascita di questo nuovo gruppo resa possibile grazie all’impegno della responsabile della medicina dello Sport di Pisa, Lara Braccini, e della disponibilità ...

Medicina, cardiologo Gabrielli: "Ancora molto da fare su prevenzione cardiovascolare" - medicina, cardiologo Gabrielli: "Ancora molto da fare su prevenzione cardiovascolare" - Il presidente Fondazione per il tuo Cuore al congresso Anmco, '30% pazienti a rischio sono diabetici, 20% fumatori attivi e 20% obesi' ...

Cardiologia/ Congresso Anmco, lo studio Bring-Up Prevenzione accende la spia su obesità e fumo - Cardiologia/ Congresso Anmco, lo studio Bring-Up prevenzione accende la spia su obesità e fumo - Nel corso del 55° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Anmco, il più importante evento di Cardiologia in Italia, che si sta svolgendo a Rimini in questi giorni, sono stati presentati i ...