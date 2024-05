Barcellona - Laporta sconvolto dalla conferenza | Xavi può ‘saltare’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il valzer di panchine entra nel vivo e una situazione in fase di evoluzione è quella in casa. Il destino diHernandez è tornato clamorosamente in dubbio. Secondo quanto riporta la radio catalana Rac1, il presidente Joanavrebbe deciso di esonerare l’allenatore dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della trasferta vinta 2-0 ieri sera sul campo dell’Almeria. Il tecnico ha sottolineato le difficoltà di competere con il Real Madrid in Spagna e con gli altri grandi club europei in Champions League per via dei problemi finanziari del. Prima del dietrofront il nome diera stato accostato anche alle panchine di Ajax e Milan, che nel frattempo hanno cambiato obiettivo contattando rispettivamente l’italiano Francesco Farioli del Nizza e il portoghese Paulo Fonseca ...