Incidente in via Ostiense tra scooter e auto | due feriti - grave lo scooterista

L’uomo è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale. Scoppia una tubatura nel quartiere Castel di Leva a Roma – Ilcorrieredellacitta.com Non sono ancora chiare le ragioni per cui questa mattina un uomo, a bordo del suo scooter, si sia ...

Scontro auto scooter a Ostia Antica, interviene l’elisoccorso: grave 48enne - Scontro auto scooter a Ostia Antica, interviene l’elisoccorso: grave 48enne - Questa mattina pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono intervenute ad Ostia antica per i rilievi di un incidente stradale avvenuto in via ostiense 2355, intorno alle 7.30, dove a seguito ...

Incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - Incidente sull'ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, in via ostiense, all'altezza del civico 2355. A scontrarsi alle 7.30 del mattino all'altezza di Ostia Antica, sono state uno scooter e una Smart.

Incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - Incidente in via ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - Incidente in via ostiense, all’altezza del civico 2355. Per cause in corso di accertamento – alle 7,30 di oggi 17 maggio – si è verificato lo scontro tra uno scooter e una Smart. Il motociclista è sta ...