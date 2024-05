Amadeus - il gesto di gelosia per la moglie Giovanna | Voleva gonfiarlo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta – Mamma Diletta nte -, occasione per raccontare qualcosa di più sul loro legame. E non solo: diversi gli aneddoti snocciolati nel corso della puntata, come una “ scenata di ...

''Nessuno mi poteva neanche salutare'': Giovanna Civitillo rivela quanto il marito Amadeus fosse geloso a livelli assurdi - ''Nessuno mi poteva neanche salutare'': giovanna Civitillo rivela quanto il marito amadeus fosse geloso a livelli assurdi - ''Nessuno mi poteva neanche salutare'': giovanna Civitillo rivela quanto il marito amadeus fosse geloso a livelli assurdi ...

Josè Sebastiani, Amadeus fiero del figlio: "Ha una marcia in più". Giovanna in imbarazzo - Josè Sebastiani, amadeus fiero del figlio: "Ha una marcia in più". giovanna in imbarazzo - Ospiti al podcast della Leotta, il conduttore e la Civitillo si sono raccontati facendo anche nuove rivelazioni sul più giovane di casa. Cosa hanno detto.

Giovanna Civitillo: “Amadeus geloso irrazionale, voleva gonfiare uno che mi aveva fatto un complimento” - giovanna Civitillo: “amadeus geloso irrazionale, voleva gonfiare uno che mi aveva fatto un complimento” - giovanna Civitillo, moglie di amadeus, racconta un aspetto inedito dell’ex conduttore di Sanremo: “Era geloso in maniera irrazionale, nessuno poteva ...