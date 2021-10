Napoli da urlo: eguagliato un record risalente all’era Sarri (Di domenica 17 ottobre 2021) È un Napoli da urlo in questo inizio di stagione: otto vittorie in altrettante partite di campionato e primato in classifica. I ragazzi di Luciano Spalletti, battendo oggi il Torino, hanno eguagliato di successi consecutivi ottenuto con Maurizio Sarri nel 2017-2018. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) È undain questo inizio di stagione: otto vittorie in altrettante partite di campionato e primato in classifica. I ragazzi di Luciano Spalletti, battendo oggi il Torino, hannodi successi consecutivi ottenuto con Maurizionel 2017-2018. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

titty_napoli : RT @AntoDamiano1996: A me non interessa ancora parlare di obiettivi, Champions, Europa, sono cazzate dopo 8 giornate. Ma voglio vivere anch… - N1926NA : RT @soniasorrent: Va tutto bene ma l'urlo 'merda' dei deficienti ai portieri avversari in mezzo a un silenzio tombale è offensivo per lo st… - soniasorrent : Va tutto bene ma l'urlo 'merda' dei deficienti ai portieri avversari in mezzo a un silenzio tombale è offensivo per… - napolimagazine : RT @apetrazzuolo: L'urlo liberatorio di Osimhen per l'ottava sinfonia del Napoli! Una partita non facile, dopo l'errore dal dischetto di In… - apetrazzuolo : L'urlo liberatorio di Osimhen per l'ottava sinfonia del Napoli! Una partita non facile, dopo l'errore dal dischetto… -