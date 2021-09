Torino, Sanabria stanco: speranza Belotti per il derby (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Torino spera nel recupero di Andrea Belotti per il derby contro la Juventus di sabato pomeriggio Il Torino si prepara al derby della Mole di sabato pomeriggio, e lo fa con una speranza in più. Come riportato da Tuttosport, infatti, Andrea Belotti potrebbe farcela almeno per la panchina. Il Gallo ha cominciato a correre e Juric ha cominciato a pregare per un recupero anticipato rispetto alle ultime previsioni. I granata stanno soffrendo in avanti, con Sanabria che sta mantenendo da solo l’attacco torinese e comincia a soffrire un po’ la stanchezza; come si è visto anche lunedì al Penzo contro il Venezia. E così il recupero di Belotti per il derby contro la Juventus, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilspera nel recupero di Andreaper ilcontro la Juventus di sabato pomeriggio Ilsi prepara aldella Mole di sabato pomeriggio, e lo fa con unain più. Come riportato da Tuttosport, infatti, Andreapotrebbe farcela almeno per la panchina. Il Gallo ha cominciato a correre e Juric ha cominciato a pregare per un recupero anticipato rispetto alle ultime previsioni. I granata stanno soffrendo in avanti, conche sta mantenendo da solo l’attacco torinese e comincia a soffrire un po’ la stanchezza; come si è visto anche lunedì al Penzo contro il Venezia. E così il recupero diper ilcontro la Juventus, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe ...

Torino 2021 - 22, gli stipendi dei calciatori. Quanto guadagnano Gli stranieri più pagati in rosa sono Sanabria, Pjaca, Rodriguez e Praet che viaggiano attorno al milione e mezzo annuo. Torino 2021 - 22, gli ingaggi di Belotti, Zaza, Verdi e tutti gli altri ...

Video/ Venezia Torino (1 - 1): highlights e gol. Brekalo e Aramu decidono il match DIRETTA/ Venezia Torino (risultato finale 1 - 1): Aramu su rigore, espulso Djidji! Subito un paio di attacchi a testa e presto il ritmo si alza: Okereke, Crnigoj, ma pure Sanabria sono protagonisti ...

Sanabria fa ancora gli straordinari: quattro di fila, ora anche il derby Toro.it Torino, Belotti ci prova: in campo contro la Juventus? Accelerare i tempi e rischiare sarebbe controproducente: l'infortunio al perone è fastidioso e in caso di ricaduta sarebbe una mazzata un po' per tutti in casa Torino. Belotti ci proverà, ma in caso ...

Torino, missione Belotti in vista del Derby Presentarsi non da vittima sacrificale nei giorni che precedono il Derby della Mole è la risposta più eloquente che Juric potesse dare da quando ha assunto la guida del Torino.

