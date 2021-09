Roma | Ibanez | «Atteggiamento sbagliato Mourinho? Ecco cosa ha detto»

(Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match tra Lazio eè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Le sue parole Ai microfoni di DAZN,è intervenuto per commentare la gara dell’Olimpico tra Lazio ele sue parole: GARA – «Siamo entrati con l’, poi abbiamo cambiato dopo i primi venti minuti e abbiamo dominato. Saremo più forti alla prossima. Dispiace per la sconfitta, il gol significa comunque tanto per me». PAROLE DI– «Ci hacose che restano tra di noi, ma l’è sempre giusto e deve rimanere così è quello giusto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - ilRomanistaweb : #Ibañez: 'Atteggiamento iniziale sbagliato, pensiamo alla prossima partita' Il brasiliano: 'Dopo i loro due gol ab… - sportli26181512 : Roma, Ibanez: 'Sbagliati i primi venti minuti, poi abbiamo controllato il derby': Le parole del difensore gialloros… - corgiallorosso : #LazioRoma 3-2, le pagelle di CGR: Zaniolo trascinatore, Ibanez si riscatta, Mancini-Vina da horror - teladoiotokyo : Ibanez: Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato: Roger Ibanez, calciatore dell'AS Roma...… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ibanez

Sarri(4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Karsdorp (82' Smalling) , Mancini,, Vina (82' Zalewski); Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy (66' Shomurodov); Abraham. All. ...Nel posticipo della 6ª giornata di Serie A, la Lazio supera laper 3 - 2 nel derby. In gol Milinkovic - Savic, Pedro,, Felipe Anderson e Veretout. A fine gara, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha festeggiato il successo con l'aquila Olimpia ...Lazio-Roma 3-2, Sarri batte Mourinho nel derby romano. La Lazio batte la Roma per 3-2, fa suo il derby e torna a respirare aria d'Europa ...Al termine della gara per la Lazio hanno parlato l'allenatore Sarri e Milinkovic: entrambi, intervistati da Dazn, hanno detto la loro sul successo nella partita più sentita dell'anno in città, queste ...