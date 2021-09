Torino, Belotti mette il Napoli nel mirino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le condizioni di Andrea Belotti preoccupano il Torino. Il capitano dei granata è fuori dai giochi per un infortunio alla coscia che non gli dà pace. Ivan Juric, in conferenza stampa, si è detto molto preoccupato per il suo recupero. Infortunio Belotti? "Non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro. Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati”. Inizialmente, il Torino pensava di poterlo recuperare per uno spezzone nella gara di lunedì 27 settembre contro il Venezia e poi schierarlo da titolare nel Derby della Mole contro la Juventus. Ma i tempi di recupero del Gallo si sono allungati ancora di più e ora c'è il rischio di perderlo per un altro mese. Con ogni probabilità, infatti, il recupero di Belotti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le condizioni di Andreapreoccupano il. Il capitano dei granata è fuori dai giochi per un infortunio alla coscia che non gli dà pace. Ivan Juric, in conferenza stampa, si è detto molto preoccupato per il suo recupero. Infortunio? "Non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro. Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati”. Inizialmente, ilpensava di poterlo recuperare per uno spezzone nella gara di lunedì 27 settembre contro il Venezia e poi schierarlo da titolare nel Derby della Mole contro la Juventus. Ma i tempi di recupero del Gallo si sono allungati ancora di più e ora c'è il rischio di perderlo per un altro mese. Con ogni probabilità, infatti, il recupero di...

Advertising

infoitsport : Calcio, Serie A, Torino, Juric: 'Belotti non riesce a correre. Rientro? Non abbiamo date' - CorriereTorino : Toro, Juric: «Spero di recuperare Pjaca, Belotti preoccupa» - Mediagol : VIDEO Torino, Juric sull’ex Palermo Belotti: “Il suo infortunio? Mi preoccupa molto” - infoitsport : Juric pre Torino-Lazio: “Pjaca può recuperare, preoccupati per Belotti” - infoitsport : Torino, infortunio Belotti: peggiorano le condizioni, l’annuncio -