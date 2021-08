Focus sugli ETF 4 agosto 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF controllato da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l’ETF controllato da Deutsche Bank, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF emesso da Lyxor, costituito dalle più grandi società nel settore dei viaggi e del tempo libero in Europa, e l’ETF controllato da Deutsche Bank, esposto sulle principali società operanti in ciascun settore economico nel mercato brasiliano.Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF emesso da Ishares, composto da 100 titoli azionari statunitensi con rendimenti da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF controllato da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l’ETF controllato da Deutsche Bank, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l’ETF emesso da Lyxor, costituito dalle più grandi società nel settore dei viaggi e del tempo libero in Europa, e l’ETF controllato da Deutsche Bank, esposto sulle principali società operanti in ciascun settore economico nel mercato brasiliano.Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF emesso da Ishares, composto da 100 titoli azionari statunitensi con rendimenti da ...

