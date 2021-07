Atletica, Alex Wilson sospeso dal TAS! Addio Olimpiadi dopo il pazzesco 9.84, record europeo non omologato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alex Wilson non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista svizzero è infatti stato sospeso provvisoriamente dal TAS. La decisione ha a che fare con una vecchia squalifica per doping che gli era stata inflitta lo scorso 15 marzo in seguito a un test antidoping positivo e che poi gli era stata tolta il 2 luglio da Swiss Olympic dopo aver appurato che la quantità minima di epitrembolone trovata nel suo sangue era dovuta a un consumo consistente di carne di manzo contaminata. Lo scorso giovedì, però, la WADA e la Federazione Internazionale di Atletica leggera hanno presentato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)non parteciperà alledi Tokyo 2021. Il velocista svizzero è infatti statoprovvisoriamente dal TAS. La decisione ha a che fare con una vecchia squalifica per doping che gli era stata inflitta lo scorso 15 marzo in seguito a un test antidoping positivo e che poi gli era stata tolta il 2 luglio da Swiss Olympicaver appurato che la quantità minima di epitrembolone trovata nel suo sangue era dovuta a un consumo consistente di carne di manzo contaminata. Lo scorso giovedì, però, la WADA e la Federazione Internazionale dileggera hanno presentato ...

